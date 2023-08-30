Жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Брянска сообщили о громком звуке взрыва в городе, пишет Telegram-канал SHOT. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах: Володарка и Советский. Минобороны России и местные власти информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось о звуках взрыва в центральном районе Брянска. По словам местных жителей, до этого оттуда доносился гул. По предварительным данным, в Брянске возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.