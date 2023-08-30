Жители Брянска сообщили о звуках взрывов в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что в центральном районе Брянска слышны звуки взрывов. Минобороны России и местные власти информацию пока не комментировали.

По словам местных жителей, до взрывов с центрального района города доносился гул. По предварительным данным канала, в Брянске возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны. Минобороны России и местные власти информацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников ВСУ. Минобороны России не комментировало ситуацию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки Вооруженных сил Украины задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.

Взрыв в районе аэропорта в Пскове произошел в ночь на 30 августа. О его звуках, в частности, рассказали жители города. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.