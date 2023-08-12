Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и стрельбы Baza: в Белгородской области слышны звуки взрывов близ Красной Яруги и Прилесья

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал Baza пишет, что жители поселков Красная Яруга и Прилесье в Белгородской области сообщают о звуках выстрелов и автоматных очередях. По словам очевидцев, взрывы стрельба слышны рядом с населенными пунктами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В настоящее время выясняется, что могло стать причиной беспокойства граждан.

Вечером 12 августа в Минобороны РФ сообщили, что запущенный с Украины БПЛА был сбит над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Чуть ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе за сутки. По его словам, в результате атак никто не пострадал. Один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача, заявил он.

9 августа Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Горьковский Грайворонского округа Белгородской области, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также в поселке Колотиловка Краснояружского района утром 8 августа при падении неустановленного объекта пострадал один человек, получивший осколочные ранения. По словам Гладкова, пострадавшему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался