Жители Белгородской области сняли на видео диверсантов

Фото: МО Украины

Жители Грайворонского района Белгородской области сняли на видео из окон своих домов проникших в регион диверсантов, кадрами поделился Telegram-канал SHOT. На записи видно, как человек в форме в одиночку разгуливает с огнестрельным оружием под окнами частных домов, рядом с ним стоит машина c белым крестом на двери.

По данным журналистов, в кадре позиции, которые бойцы уже покинули.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. Позднее в регионе был введен режим контртеррористической операции. По словам Гладкова, в результате нападения украинских диверсантов пострадали восемь жителей региона. По данным Telegram-канала SHOT, при отражении атаки были убиты 39 бойцов украинской ДРГ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии.