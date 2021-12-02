Жители Белгорода сдали в фандоматы более 16 тысяч единиц тары за месяц

За месяц существования пилотного проекта по сбору пригодного для вторичной переработки бытового мусора жители Белгорода сдали в фандоматы 16 524 пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев напомнил, что целью проекта является формирование нового рынка в рамках экономики замкнутого цикла, пишет «360».

В 10 регионах появится 10 тысяч фандоматов, первым регионом стала Белгородская область. Такая мера поддержки направлена на развитие отрасли обращения с ТКО, популяризацию раздельного сбора. А главная цель проекта — сформировать новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла. Все это в том числе позволит достичь показателей Федерального проекта на 2030 год — 100% сортировки отходов и снижение захоронения на полигонах в два раза, — уточнил Буцаев.

По имеющимся данным, авторизацию в фандоматах Белгорода прошли 938 жителей города. Суммарно за сдачу тары уже начислено более 155 тысяч бонусов, недавно один из белгородцев получил выплату в 88 рублей за месячный сбор мусора.

Ранее стало известно, что Минстрой, Минприроды и РЭО прорабатывают вопрос об использовании вторсырья в строительстве, ЖКХ и благоустройстве. Инициатива использования вторсырья разрабатывается в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла», рассчитанную до 2030 года.