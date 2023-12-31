Жители Белгорода организовали стихийный мемориал в память о погибших

Фото: t.me/vvgladkov

Жители Белгорода создали в центре города стихийный мемориал. Люди несут к Вечному огню цветы, мягкие игрушки и свечи. Соответствующие кадры опубликовал РЕН ТВ.

На видео заметно, что горожане принесли букеты красных гвоздик и желтых роз. Улица по-прежнему безлюдна.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде звучат сирены воздушной тревоги, гражданам настоятельно рекомендовано пройти в укрытия. В Сети также появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

Ранее Гладков рассказал, что число людей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, возросло до 24 человек. По его словам, погиб еще один ребенок и один раненый взрослый умер в больнице не приходя в сознание.

По словам губернатора, в настоящий момент среди пострадавших числятся 108 граждан. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков. Глава региона добавил, что повреждения получили 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов. Гладков отметил, что ведутся работы по оценке ущерба.

Вместе с тем вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что молчание западных стран, которые поддерживают ВСУ, говорит об их причастности к ударам по Белгороду. По его мнению, союзники Киева являются спонсорами терроризма.