Жители Башкирии устроили давку в магазине из-за товаров со скидкой

https://static.news.ru/photo/5c6b0892-7e87-11eb-8ec3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/belebeybest

В одном из магазинов башкирского города Белебей местные жители устроили давку из-за скидок на некоторые категории товаров. Видеоролики с предпраздничным ажиотажем быстро распространились в соцсетях.

Инцидент произошёл 6 марта в ТЦ «Эссен». На видео, которое сняли очевидцы, слышен женский визг и крики. Некоторые пришли в магазин с маленькими детьми, много было и пожилых людей. В какой-то момент одна бабушка упала и долго не могла встать, пока её не подняли. Что именно расхватывали покупатели, из-за толпы не было видно. Кто-то из комментаторов написал, что это игрушки. На стеклянной витрине магазина в этот день были наклеены рекламные плакаты о распродаже по 9, 19 и 39 рублей. Пользователи соцсети единодушно раскритиковали такое поведение людей и такие акции.

Как писал NEWS.ru, Сенной рынок Санкт-Петербурга закрыли после того, как там прошла благотворительная акция по раздаче еды. Полицейские разогнали людей и опечатали вход по решению городского Роспотребнадзора. Благотворительное мероприятие состоялось по случаю Рамадана. Продукты предназначались для нуждающихся мусульман. Получить их пришли около 200 человек, всё закончилось давкой. Организатором акции оказался субарендатор рынка Киемиддин Саидов. Октябрьский суд оштрафовал его на тысячу рублей за нарушение «режима самоизоляции» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП).