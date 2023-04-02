Жители Башкирии пожаловались на аварийное состояние городских больниц

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Жители города Стерлитамака в Башкирии жалуются на аварийную обстановку в местных больницах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По их мнению, на финансирование медучреждений у городских властей не хватает средств или же предназначающиеся больницам деньги разворовываются чиновниками.

Канал опубликовал два видео, снятые пациентами в детском хирургическом отделении горбольницы № 1 и гинекологическом отделении поликлиники № 2. На кадрах видны пол и стены в палатах с облупившейся краской, отваливающаяся с потолков штукатурка. Собеседники канала отметили, что в помещениях бегают тараканы, пожаловались на некачественные постельные принадлежности, а также на грубость медперсонала. По их словам, «вылечить кого-то в такой обстановке сложно».

Горожане добавили, что жалобы чиновникам на состояние больниц поступают давно, но те на них никак не реагируют.

Ранее житель Санкт-Петербурга пожаловался на персонал городской больницы № 26, утверждая, что его избили в приемном покое. Он опубликовал в соцсетях видео, в котором обвинял врачей в то, что они его «отхлестали по лицу», хотя сам момент избиения в кадр не попал. Работники больницы обвинения опровергли. Пользователи соцсетей мужчине не поверили, обратив внимание на то, что он поступил в больницу с подозрением на инсульт, но на протяжении девятиминутного ролика стоит на ногах и дискутирует с персоналом больницы.