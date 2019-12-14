https://static.news.ru/photo/8d43007e-1e4c-11ea-8264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала двух безработных жителей башкирского Белебея, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстреляли из травматического пистолета двух молодых людей, отказавшихся угостить их выпивкой.

На 20-летнего молодого человека возле кафе по улице Сыртлановой напали двое неизвестных и произвели выстрелы из травматического пистолета. Причиной конфликта стал его отказ оплачивать выпивку, — сообщили в башкирском МВД.

Чуть позже у кафе по улице Восточной ситуация повторилась. Они таким же образом проучили ещё одного 26-летнего молодого человека, обстреляв при этом и автомобиль, который, по их мнению, принадлежал ему.

Потерпевших доставили в центральную районную больницу с телесными повреждениями, а в отношении дебоширов заведено уголовное дело и составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции при задержании.

Как писал NEWS.ru, неизвестные напали на такси в Москве. Они расстреляли автомобиль и забрали у пассажирки 300 тысяч рублей. Инцидент произошёл на Чонгарском бульваре.