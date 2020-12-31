Жители Барнаула сделали новогодний косплей на «Кавказскую пленницу»

В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на советскую комедию «Кавказская пленница». Мужчины перевоплотились в образы героев фильма — Труса, Балбеса и Бывалого.
Кроме того, жителям где-то удалось раздобыть раритетный красный автомобиль-«инвалидку» — СМЗ С-3А. На видео, опубликованном в соцсети, герои едут на машине по заснеженной улице. Правоохранители их движению не препятствовали.
Видео опубликовано на YouTube-канале Qostanay.TV.
Ранее NEWS.ru писал, что российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Иляшов решил попробовать совместить несовместимое и изобразил героев мультсериала «Симпсоны» в стиле героев советских мультфильмов. Ему такая идея показалась забавной.
На рисунках, которые Иляшов опубликовал в Instаgrаm, виден авторский стиль художников мультфильмов «Следствие ведут колобки» Александра Татарского и Игоря Ковалёва, Давида Черкасского, нарисовавшего «Остров сокровищ», и автора «Жил-был пёс» Эдуарда Назарова.