Жители Барнаула сделали новогодний косплей на «Кавказскую пленницу»

https://static.news.ru/photo/236f2d16-4b6f-11eb-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на советскую комедию «Кавказская пленница». Мужчины перевоплотились в образы героев фильма — Труса, Балбеса и Бывалого.

Кроме того, жителям где-то удалось раздобыть раритетный красный автомобиль-«инвалидку» — СМЗ С-3А. На видео, опубликованном в соцсети, герои едут на машине по заснеженной улице. Правоохранители их движению не препятствовали.

Видео опубликовано на YouTube-канале Qostanay.TV.

Ранее NEWS.ru писал, что российский художник «Союзмультфильма» Прокопий Иляшов решил попробовать совместить несовместимое и изобразил героев мультсериала «Симпсоны» в стиле героев советских мультфильмов. Ему такая идея показалась забавной.

На рисунках, которые Иляшов опубликовал в Instаgrаm, виден авторский стиль художников мультфильмов «Следствие ведут колобки» Александра Татарского и Игоря Ковалёва, Давида Черкасского, нарисовавшего «Остров сокровищ», и автора «Жил-был пёс» Эдуарда Назарова.