Жители Балашихи потребовали от властей разобраться с транспортным коллапсом Около 3000 жителей Балашихи подписали петицию из-за нехватки транспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители подмосковной Балашихи направили местным властям петицию, в которой потребовали решить проблему нехватки общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Обращение подписали около трех тысяч горожан.

По их словам, из-за недостаточного количества автобусов они ходят с большими задержками. В результате на остановках образуются многочасовые очереди.

Ежедневные многочасовые очереди на автобус. После рабочего дня на метро «Щелковская» жители с ужасом осознают, что уехать домой в Балашиху становится практически невозможно. Люди, в том числе дети и инвалиды, вынуждены выстаивать очереди под дождем и снегом на необорудованной остановке без крыши, — рассказал каналу один из горожан.

Ранее администрация подмосковного Долгопрудного опубликовала сообщение, в котором предупредила жителей округа о проблемах с общественным транспортом, возникших на фоне морозов. В нем говорилось, что из-за низких температур ряд автобусов вышли из строя. В частности, отмечалось, что у транспортных средств возникли поломки пневмосистемы, влияющей на работу тормозов.