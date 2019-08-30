https://static.news.ru/photo/2a78623a-cccc-11e9-ade1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бюст президента России Владимира Путина установили жители посёлка Хужир на байкальском острове Ольхон в Иркутской области. Таким образом они решили привлечь внимание к своим многочисленным проблемам.

Авторы инициативы намерены использовать мемориал для прямых обращений жителей Ольхонского района к Владимиру Путину, поскольку других путей добиться того, чтобы их услышали, не осталось, передаёт ИА «Байкал24 ».

Первое открытое обращение к главе государства подписали более трёх тысяч человек. В нём говорится, что местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить жилищные условия, а также получить земельные участки в аренду.

Как писал News.ru, президент Владимир Путин намерен посетить Иркутскую область. Визит намечен на 2 сентября.