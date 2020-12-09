Жители Архангельской области проголосовали за выходной 31 декабря

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Уже вторую неделю в Санкт-Петербурге уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией стабилен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

По её словам, принятые меры сдерживания пандемии адекватны сложившейся ситуации. Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным, — подчеркнула Попова. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков...