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Жители Архангельской области проголосовали за выходной 31 декабря

17:40, 09 декабря 2020 68
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Архангельской области Александр Цымбульский объявил последний день уходящего года выходным. Такое решение было принято после голосования, на котором более 80% жителей региона изъявили желание сделать 31 декабря нерабочим днём.

Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря, — написал Цымбульский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что для части организаций указ является обязательным, для остальных работодателей носит рекомендательный характер.

Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, также в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.

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