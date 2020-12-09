Жители Архангельской области проголосовали за выходной 31 декабря

https://static.news.ru/photo/38c8ece0-3a2d-11eb-b966-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Губернатор Архангельской области Александр Цымбульский объявил последний день уходящего года выходным. Такое решение было принято после голосования, на котором более 80% жителей региона изъявили желание сделать 31 декабря нерабочим днём.
Больше 70 тысяч человек приняли участие в опросе по выбору выходного дня в конце декабря. Абсолютное большинство (81%) проголосовали за то, чтобы 31 декабря был выходным. Именно поэтому только что подписал соответствующий указ о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря, — написал Цымбульский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что для части организаций указ является обязательным, для остальных работодателей носит рекомендательный характер.
Ранее 31 декабря объявили выходным днём в Ставропольском крае, Чувашии, также в Курской, Мурманской, Владимирской областях и ещё ряде регионов.
Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.