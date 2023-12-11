Жители Амурской области встретили лису-сладкоежку

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Жители города Зеи в Амурской области встретили на улице маленькую лису и сняли ее на видео, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Животное накормили мороженым, после чего она вместе с угощением убежала в лес.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что лиса прогуливалась по улицам ночного города, когда ее случайно заметили граждане. Они заманили ее к себе с помощью пломбира в стаканчике. Некоторые из очевидцев даже хотели забрать лисицу домой, но она схватила мороженое и побежала в противоположном направлении.

Ранее жители Москвы заметили во дворе жилого дома лису, которая устроила ночную погоню за зайцем. Противостояние животных попало на видео. На кадрах видно, как огромный заяц пробрался на детскую площадку, на которую со стороны улицы пришли лиса. Заметив потенциальную добычу, она остановилась, а почуявший опасность заяц бросился бежать.

В Иркутской области ранее усилили патруль из-за вышедшего из леса молодого медведя, который разгуливал по улицам поселка Невон и «воровал» у собак замерзший корм. Обеспокоенные жители сразу обратились в полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили медвежонка и пришли к выводу, что он не представляет опасности для людей.