Жители Амурской области изготовили сухой душ для бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Женсовет одной из воинских частей Амурской области совместно с жителями села Толстовка подготовили более 500 упаковок сухого душа для военнослужащих в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что сухой душ незаменим для солдат, которые долгое время находятся на боевом задании и не имеют возможности провести полноценные гигиенические процедуры.

По данным волонтеров, каждый набор помещается в герметичный зип-пакет, он удобен для хранения, транспортировки и использования. В ближайшее время груз отправят на передовую.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что зона проведения спецоперации заполнена внештатными инструкторами, которые помогают бойцам ВС РФ. По его словам, это неравнодушные россияне, которые осознанно «сменили батники на ватники». Бойцов обучают тактической медицине, саперному делу, пилотированию БЛА, снайпингу и другим важным навыкам. Помимо этого, существует и штатная боевая подготовка, полигоны работают круглосуточно, отметил военкор.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на выставке «Россия» в Москве вручил премию «Волонтер года» жительнице Воронежа Наталье Аминевой. Женщина вместе со своими детьми, супругом и родителями помогает российским военным тем, что изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжет носки.