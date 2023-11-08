Жители шести СНТ в Подмосковье 18 дней сидят без света и тепла Жители шести СНТ близ Верейки остались без энергоснабжения из-за аварии на ЛЭП

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Жители садовых некоммерческих товариществ «Москвич», «Станкоагрегат», «ВИМ», «Химик», «Строитель» и «Пластмассы», расположенных близ подмосковной деревни Верейки, обратились к президенту России Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой оказать содействие в восстановлении электроснабжения в населенном пункте. Они заявили, что уже 18 дней сидят без света и тепла из-за аварии на линии электропередачи. Обращение жителей опубликовано на YouTube-канале IrinaSav.

Уважаемые Владимир Владимирович, Андрей Юрьевич, Сергей Семенович! <...> Собственники домов, находящихся в шести СНТ Егорьевского городского округа в границах деревни Верейки, <...> обращаются к вам за помощью. <...> Мы находимся без электроэнергии и тепла 18-е сутки, — говорится в обращении.

Жители отмечают, что единственным решением проблемы является строительство новой ЛЭП при поддержке государства. Они просят подключить СНТ к энергоснабжающим организациям, а также передать сети электроэнергии под государственный надзор.

Ранее жители поселка Ржавки в Московской области пожаловались на отключение отопления и горячего водоснабжения. Граждане заявили, что на трубопроводе произошли аварии, однако коммунальные службы не спешили устранять их последствия. Они добавили, что в поселке регулярно возникают коммунальные проблемы. Жители отметили, что в котельной из четырех котлов работает только один, остальные сломаны. При этом они пытались своими силами справиться с последствиями аварий, закупая обогреватели.