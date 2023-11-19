Жители 163 многоквартирных домов в Курске остаются без теплоснабжения Жители 163 домов в Курске остаются без отопления и горячей воды из-за аварии

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Жители 163 многоквартирных домов в Курске остаются без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Восстановить теплоснабжение планируют к концу сегодняшнего дня.

19.11.2023 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области от филиала ПАО «Квадра» — «Курская генерация» поступило сообщение о том, что вследствие обнаружения повреждения на подающем подземном трубопроводе тепловой магистрали диаметром 600 мм на пр. Хрущева будет произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения в Центральном округе г. Курска, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, к 24:00 19 ноября планируется завершение работ, в квартиры горожан вернутся отопление и горячая вода. В зону отключения теплоснабжения попали 163 многоэтажных дома, в которых проживает около 44 тысяч жильцов, а также девять социально значимых объектов.

Ранее жители подмосковных поселка Новоселки и микрорайона Кашира-2 остались без отопления и водоснабжения из-за ошибок коммунальщиков. Жители заметили, что она пахнет хлором и сильно пенится. Оказалось, что в водопровод попал дезинфицирующий раствор. Тогда в администрации посоветовали жильцам сутки не пить воду и не использовать ее в быту.