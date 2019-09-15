https://static.news.ru/photo/b0b09802-d79b-11e9-a851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роспотребнадзор держит под контролем санитарно-эпидемиологическое положение в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Специалисты службы начали делать местным жителями прививки от гриппа.

В ведомстве отметили, что завершён второй этап иммунизации населения против дизентерии Зонне и брюшного тифа. Ситуация на подтопленных территориях оценивается как стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах средних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее News.ru писал, что подтопленными после паводка остаются 137 населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе. По данным пресс-службы МЧС, последствия стихии коснулись 16 муниципальных районов.