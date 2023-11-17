Жителей южной части Сахалина предупредили об угрозе наводнения в выходные

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Активный циклон может спровоцировать наводнения в южной части Сахалинской области, сообщили в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска. Согласно прогнозам синоптиков, уровень воды в местных реках может подняться примерно на два метра, в некоторых местах возможны выходы воды на пойму. Кроме того, метеорологи прогнозируют выпадение большого количества осадков.

Днем 18 ноября и в последующие сутки на реках крайнего юга ожидаются подъемы уровней воды на 1-2 метра, местами выходы воды на пойму. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112, — говорится в сообщении.

Специалисты Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что подобные изменения связаны с приходом циклона, который принесет на остров дожди и потепление. Помимо мощных осадков в виде дождя и мокрого снега, в регионе также ожидается образование гололедицы и резкое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Синоптик Евгений Тишковец ранее заявил, что 17 ноября в Москве наступит метеорологическая зима. По его словам, это обусловлено тем, что столбики термометров в российской столице начнут опускаться ниже нуля.