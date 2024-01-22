Жителей юга Сахалина предупредили о сильных снегопадах из-за циклона МЧС Сахалина предупредило о прохождении циклона на юге региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на вторник в восьми муниципалитетах юга Сахалина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. В ведомстве отметили, что там ожидается сильный снег, метель и ветер.

Днем 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18-23 метра в секунду, на юго-востоке метель, — отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, во вторник на территории Долинского, Невельского, Холмского районов и Южно-Сахалинска возможен сход снежных лавин. Спасатели уже направили в администрации всех перечисленных муниципальных образований экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Ранее мощный снежный циклон обрушился на Южно-Сахалинск. Из-за сильной метели в регионе была практически нулевая видимость. В аэропорту отменили несколько рейсов на вылет и посадку, а также закрыли движение по четырем трассам. Также в Сети опубликовали видео с последствиями непогоды.

МЧС Сахалинской области также объявило экстренное предупреждение из-за порывистого штормового ветра и сильного ухудшения видимости из-за снегопадов. Жителей призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости, а также отложить выезды на рыбалку и охоту. Граждан также предупредили о необходимости остерегаться обрыва проводов, падения деревьев и элементов конструкций.