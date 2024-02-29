Жителей Воронежской области лишили салютов в дни выборов президента В Воронежской области ограничили продажу пиротехники в дни выборов президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Воронежской области ввели ограничения на продажу пиротехнических изделий в дни проведения выборов президента России, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Власти отметили, что в условиях проведения специальной военной операции жители области проявляют повышенную бдительность, а громкие звуки и хлопки салютов и фейерверков могут вызвать «особенно острую» реакцию во время массовых мероприятий.

15, 16 и 17 марта 2024 года в Воронежской области будет запрещена продажа и использование пиротехнических (и сходных с ними) изделий. Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева, — говорится в сообщении.

Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской больницы Шагабутдин Мусаев рассказал NEWS.ru, что одними из самых вредных звуков для слуха являются взрывы петард и салютов. Также негативно повлиять на слух могут шум от автомобильного транспорта, строительных работ, особенно отбойного молотка, считает врач. Он отметил, что дискомфорт также вызывают звуки от близко расположенных аэропортов.