Жителей Волгоградской области хотят проверить на гей-пропаганду из-за танца Двух жителей Новоаннинского требуют проверить на пропаганду ЛГБТ из-за танца

Фото: НАК

Двух жителей города Новоаннинского Волгоградской области требуют проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Поводом послужил танец, который переодетые в женщин мужчины исполнили на конкурсе талантов, празднуя старый Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, жители Новоаннинского отмечали старый Новый год, участвуя в конкурсе талантов с переодеваниями. Один из участников «поменял» цвет кожи, двое других переоделись в женщин и исполнили «эротический» танец. Местные жители не оценили представление и потребовали прокуратуру проверить артистов по статье о пропаганде ЛГБТ.

Ранее издательство «ЭКСМО» оштрафовали почти на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении «ЭКСМО» из-за выхода комиксов «Голубь Геннадий». Парламентарий счел, что произведение «открыто формирует гомосексуальные установки». По данному факту было возбуждено административное дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних.