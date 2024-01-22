Сбивающий с ног ветер во Владивостоке попал на видео Жителей Владивостока сдуло ураганным ветром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщину и мужчину сдуло ураганным ветром во Владивостоке. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus. Сообщается, что инцидент произошел у торгового центра «Черемушки».

Первой от сильного ветра упала пенсионерка, ей тут же пришли на помощь прохожие. Позднее на этой же площадке упал мужчина. К нему сразу же поспешил другой горожанин и помог встать на ноги.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий отменили четыре внутрикраевых авиарейса. Уточняется, что непогода вызвана активным циклоном.

При этом транспортное сообщение между населенными пунктами не нарушено. Межмуниципальные автобусы выполняют рейсы согласно запланированному расписанию. Однако на маршруте Владивосток — Вольно — Надеждинское два автобуса не выехали в утренние часы, так как не смогли завестись из-за низкой температуры.

До этого стало известно, что на Башкирию обрушился сильный снегопад. Большегрузы в течение двух суток стояли в пробке на трассе из региона в Самарскую область, затор растянулся на несколько километров. Уточняется, что водители успели выехать из Башкирии и встали в огромную пробку в глубине Татарстана.