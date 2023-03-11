Жителей Ульяновской области эвакуируют на фоне потопа

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Поселк Радищево (Ульяновская область)

Жителей поселка Радищево в Ульяновской области эвакуируют в пункты временного размещения, передает РЕН ТВ. Как объясняют журналисты, населенные пункты под Ульяновском затапливаются талыми водами. Так, в Радищево жителям помогают 40 спасателей. Кроме того, к работе привлечены 19 единиц техники.

Жителей поселка эвакуируют в пункты временного размещения. Подтоплено более 100 придомовых территорий и шесть социально значимых объектов, — отмечает телеканал.

Также, по имеющимся сведениям, в Новоульяновске из берегов вышла река Кременка.

11 марта стало известно, что в Борисоглебске Воронежской области из-за таяния снега затопило частный сектор. В Сети появились кадры, на которых видно, что местные жители буквально не могут выбраться из своих домовладений из-за последствий паводка. Администрация города заявила, что местные службы стараются оперативно реагировать и устранять затопления.

Местные власти заверили, что к обследованию территории привлекаются сотрудники отдела ЖКХ, транспорта, специалисты муниципальных унитарных предприятий и МЧС.