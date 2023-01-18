Жителей Тюмени встревожила установка громкоговорителей на столбах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Установка громкоговорителей на столбах в парках и объездных трассах перепугала жителей Тюмени, которые поделились своими опасениями на этот счет в социальных сетях. Многих горожан встревожили такие новшества, но в комментариях нашлось место и для шуток. Так, некоторые написали, что из рупоров будет доноситься голос Левитана, а другие шутили, что это установка голосового помощника «Алиса» для тех, кто «любит говорить со столбами», пишет «Мегатюмень». Местные власти поспешили всех успокоить, пояснив, что работы проводятся в рамках плановой модернизации системы оповещения.

Заметил такое дело. Устанавливают рупоры громкой связи в Тюмени. На объездных дорогах на столбах, через каждый столб. В парках ставят столбы отдельно с рупорами громкой связи. Вопрос: «Мы к чему готовимся?», — написал в соцсети местный житель.

Тюменцы в шутку отвечали, что в городе готовится дискотека. Ясность внесли местные власти. Замдиректора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин пояснил, что благодаря модернизации системы оповещения появится возможность в автоматизированном режиме оповещать о возможных чрезвычайных ситуациях более 90% жителей Тюменской области.

Ранее, в декабре, жителей Воронежа перепугали сирены, сработавшие в городе. По словам очевидцев, они звучали на протяжении нескольких минут. Вскоре власти пояснили, что сирены включали в рамках учений.