«Начнёт убивать»: жителей Тулы предупредили об «адской» прививке от COVID

https://static.news.ru/photo/26ad59fe-42bd-11eb-8181-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/cityadmtularu

Объявления, предостерегающие жителей Тулы от вакцинации от коронавируса, появились в разных местах города.

В тексте послания авторы просят: «Не делай космическую адскую ковидную прививку! Через 2 года она начнёт убивать тебя! В ней чужой ген».

Объявление выглядит как шутка, однако не исключено, что его авторы и правда в это верят, передаёт портал newstula.ru.

Издание отмечает, что в Тульской области началась иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона». В субъект поступила тысяча доз для 500 медиков, учителей и социальных работников. Также в декабре в регион поступило 1,3 тысячи доз другой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V».

В начале декабря президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян. В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.