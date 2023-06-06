Стало известно, куда эвакуируют жителей затопленных районов под Херсоном Херсонская ВГА: жителей затопленных районов Херсонской области эвакуируют в Геническ и Скадовск

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Эвакуация мирных жителей

Жители Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов Херсонской области, которые в скором времени будут эвакуированы из своих домов из-за затопления, будут размещены во временных пунктах в Геническе и Скадовске, сообщает в Telegram пресс-служба администрации региона. По словам властей, в пункте размещения в Геническе места хватит на 300 человек. В ближайшее время жители будут отправлены туда на автобусах.

В Геническе и Скадовске созданы пункты временного размещения. Ночью 6 июня украинские вооруженные силы повредили Каховскую ГЭС, что привело к повышению уровня воды. Жители округов, прилегающих к левому берега Днепра, по желанию могут эвакуироваться в пункты временного размещения. В Геническе помещения, рассчитанные до 300 человек, уже готовы принимать людей, — говорится в сообщении администрации.

Уточняется, что в населенные пункты Алешки, Голая Пристань и Новая Каховка уже прибыли 53 автобуса для эвакуации людей.

Незадолго до этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ЧП на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, крупная эвакуация людей не потребуется.

Тем временем город Новая Каховка оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани.

О ЧП на ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что станцию обстреляла российская сторона.