Жителей Татарстана просят оставаться дома из-за мощного урагана Глава Татарстана рекомендует жителям оставаться дома из-за непогоды

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Жителям Татарстана лучше оставаться дома из-за непогоды, заявил глава республики Рустам Минниханов в своем Telegram-канале. В регионе 23 апреля сильный ветер, гроза и град. По словам губернатора, в некоторых районах есть разрушения.

В республике сегодня местами сильный ветер, гроза, град. Уже есть разрушения в некоторых районах. В такую погоду лучше оставаться дома, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что конец апреля в средней полосе и на юге европейской территории России будет с очень сильными отклонениями, температура от Костромы до Краснодара будет на 6–8 градусов выше нормы. По его словам, средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля. Шувалов отметил, что в ближайшие дни на территории России установится теплая погода.

Синоптик отметил, что пик тепла надолго не задержится. В начале следующей недели произойдет похолодание примерно до 25 градусов, что на 2–3 градуса ниже нормы, также ожидаются осадки в виде грозовых дождей.