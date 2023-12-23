Жителей Сочи шокировала новогодняя елка из шести палок В Сочи установили новогоднюю елку из шести палок

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Жителей Сочи шокировала установленная на одном из пляжей новогодняя елка, которая была составлена из палок. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Подъем». По словам местного жителя, праздничную конструкцию поставили в микрорайоне Вардане.

Новый год не пройдет и мимо Вардане. Вот такую чудную елочку поставили в поселке на пляже. Как говорится, простенько, но со вкусом, — заявил мужчина.

В администрации Сочи заявили, что установка елки является частной инициативой. В мэрии объяснили, что поставили только каркас, само дерево будет размещено внутри объекта. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области власти спилили елку, которую 60 лет назад в своем дворе посадила местная жительница. Срубленное дерево установили на площади около Дома культуры в поселке Ардатов. При этом, как пояснили в местной администрации, новогоднюю ель вырубили законно, поскольку она росла на муниципальной земле на расстоянии менее пяти метров от фундамента многоквартирного дома. Именно поэтому в регионе был издан приказ «О сносе зеленых насаждений».