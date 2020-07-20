Жителей Сочи предупредили о 40-градусной жаре

https://static.news.ru/photo/68f0a4e0-c9bb-11ea-9541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Жара до 37 градусов придёт в Сочи 20 июля. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за жары велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Речь идёт о пожарах в частном секторе, возгораниях на сельхозугодьях и лесополосах. В ведомстве посоветовали не использовать огонь возле сухой травы или поваленного дерева, порекомендовали разводить костры только на открытых площадках, окружив место минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

Людям в МЧС посоветовали выходить на улицу в светлой и лёгкой одежде, надевать головной убор, передвигаться медленно и чаще заходить в тень, не пить алкоголь. В случае ухудшения самочувствия лучше срочно уйти в тень или принять душ, выпить воды и охладиться.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде в июле. В Саратовской области столбики термометров покажут 40 градусов тепла. В Ростовской области прогнозируется до плюс 40–41 градуса, в Астраханской — до 42 градусов, в Калмыкии — до 42–43 градусов. Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом воздух прогреется до 35–40 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой «вклад» в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10–11 градусов, писал NEWS.ru.