Жителей Сибири предостерегли от перехода на сторону ВСУ ФСБ объявила предостережение двум жителям Сибири, планировавшим воевать за ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Новосибирской области предотвратили совершение госизмены со стороны двух местных жителей, которые хотели принять участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что мужчины пытались установить контакт с представителем силовых структур Украины, чтобы в ближайшее время уйти на фронт. В доме у одного из злоумышленников был найден арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов.

33-летний житель села Кыштовка намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. <...> Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, — говорится в сообщении ФСБ.

Представители ФСБ объявили двум жителям Новосибирской области официальные предостережения о недопустимости действий, подпадающих под статью о госизмене (ст. 275 УК РФ). В ведомстве уточнили, что если подобные акты повторятся, злоумышленники понесут реальное уголовное наказание.

Несмотря на это, Венгеровский районный суд Новосибирской области приговорил одного из мужчин к одному году ограничения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Ранее спецназ Росгвардии совместно с оперативным службами контрразведки арестовал женщину, подозреваемую в пособничестве ВСУ в Луганской Народной Республике. По данным ведомства, женщина под давлением СБУ согласилась передавать ВСУ данные о перемещении и расположении войск России. Ей было объявлено официальное предостережение, после чего она отказалась от противоправной деятельности.