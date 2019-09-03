https://static.news.ru/photo/9c3807c6-cee4-11e9-8d78-fa163e074e61_660.jpg Повседневная жизнь в Северодвинске Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что радиационных рисков для здоровья населения Северодвинска нет и призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации, которые проводят неспециалисты.

Я всегда с большой осторожностью отношусь к исследованиям, которые делают неспециалисты. Специалисты проверили, проверяют, рисков для здоровья населения нет, — цитирует «Интерфакс» Попову.

Как писал News.ru, корреспонденты агентства «Беломорканал» измерили уровень радиации возле двух понтонов, выброшенных на берег взрывом ракеты в Архангельской области. По их данным, радиационный фон превышен в восемь раз. Замеры производились днём 31 августа, а инцидент на военном полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. По данным Минобороны, тогда погибли два человека, а Росатом объявил о пяти умерших сотрудниках госкорпорации.