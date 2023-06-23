Жителей Севастополя предупредили о стрельбе Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных

Фото: МО РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей о стрельбе во время тренировки военных на территории части недалеко от кинотеатра «Моряк». Развожаев заверил севастопольцев, что причин для беспокойств нет, обстановка спокойная.

На Северной стороне в районе кинотеатра «Моряк» в воинской части с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно, — написал глава Севастополя.

21 июня жители Севастополя могли слышать взрывы. Развожаев объяснял, что причиной громких звуков стала тренировка Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Губернатор рассказал, что на учениях применялись реактивные бомбометы, в городе все спокойно.

С 5 по 20 июня Тихоокеанский флот провел учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. Кроме кораблей, участниками учений станут почти 35 летательных аппаратов морской авиации. Всего будет задействовано более 11 тысяч военнослужащих. В ходе учений военные моряки искали и отслеживали субмарины условного противника, провели ракетные и артиллерийские стрельбы.