Жителей Севастополя предупредили о громких звуках Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировках флота

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Военно-морской флот России проведет тренировки в районе Севастополя, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, мероприятия будут сопровождаться стрельбой из стрелкового оружия. Глава региона подчеркнул, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Ориентировочно до 20:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны. — NEWS.ru) со стрельбой из стрелкового оружия. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота ранее провела учения в Японском море. Экипажи отработали поиск подводной лодки условного противника. Во время учений группа обнаружила акустический след «вражеской» субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов». Затем военные отработали тактические элементы ведения морского боя в условиях активного противодействия и при попытках скрыться от преследования.

Ранее в Сети появилось видео двусторонних учений ВС России и Таджикистана. Военные двух стран отрабатывали запуск беспилотников самолетного типа, координировали их полет и отработку по условным целям. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.