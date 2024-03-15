Жителей села в Белгородской области вывезли из-за серьезных разрушений Гладков: жителей Козинки вывезли из-за серьезных разрушений в ходе боев с ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Жителей села Козинка Белгородской области вывезли на фоне серьезных разрушений из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что ущерб будет оценен, когда позволит оперативная обстановка.

Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР. Уже утром будем пытаться оценить ущерб, — написал Гладков.

Губернатор рассказал, что провел встречу с главой округа Геннадием Бондаревым. В рамках совещания был составлен план работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры Козинки. Гладков также пообщался с жителями в пункте временного размещения и отметил их мужество.

Военкор Александр Коц ранее сообщал об атаке украинской ДРГ в Белгородской области. Российские военные вступили в напряженный стрелковый бой с противником в приграничной зоне, подчеркнул он. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.

При этом утром 14 марта Telegram-канал Mash писал, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.