Жителей села под Хабаровском попросили скинуться на туалет

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Активисты обратились к жителям села Матвеевка в Хабаровском крае с просьбой скинуться на установку тёплого туалета в здании, где располагается почта, дом культуры, спортивный клуб и фельдшерско-акушерский пункт.

Активисты разместили объявления о сборе средств в общественных местах в хабаровском посёлке, а также в социальных сетях. Новый туалет, по словам сборщиков средств, будет установлен до 20 декабря текущего года. При этом общая сумма затрат на благоустройство «социально-значимого объекта» активисты оценили почти в 900 тыс. рублей.

Тёплый общественный туалет нужен и важен, это прежде всего наше здоровье и здоровье подрастающего поколения, — указали авторы объявления.

Многие жители Матвеевки отрицательно отнеслись к подобной инициативе. По мнению сельчан, тёплый туалет должен быть в таких помещениях по умолчанию, и строиться не за счёт средств граждан. Как пишет издание «DVHAB», некоторые из жителей также обратили внимание, что туалет почему-то отсутствует в здании, где находится фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что власти Москвы намерены потратить за три года почти 6 млрд рублей на содержание городских туалетов. Средства планируется потратить на эксплуатацию и ремонт порядка 900 общественных мест.