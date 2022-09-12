Жителей села Логачевка под Белгородом эвакуируют Белгородские власти организовали эвакуацию жителей села Логачевка

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Эвакуация населения

↵В Белгородской области местные власти организовали эвакуацию жителей приграничного села Логачевка после обстрела со стороны Украины, сообщил глава Валуйского городского округа, куда эвакуируют людей, Алексей Дыбов в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте». Отмечается, что пока было вывезено 27 человек.

Кто-то уехал самостоятельно, а кого-то эвакуировали мы. Пока мы разместили 27 человек в Валуйках, там восемь деток, — сказал глава округа.

Об обстрелах Логачевки губернатор Вячеслав Гладков сообщил 12 сентября. До этого жители области сообщили, что в регионе слышны звуки взрывов. Предположительно, сработали системы противовоздушной обороны. Отмечается, что наиболее громкие взрывы слышны близ населенных пунктов Таврово и Майское. Они находятся в непосредственной близости к украинской границе.

В ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.