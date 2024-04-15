Жителей Рязани обеспокоил раздавшийся над городом грохот «МК»: над Рязанью раздался громкий хлопок

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Громкий хлопок раздался днем над Рязанью, передает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию читателей. Инцидент произошел около 15:56 мск, уточнили авторы статьи.

Согласно сведениям очевидцев, грохот был слышен на улицах Есенина, Садовой, Подгорной, Электрозаводской. Хлопок мог быть вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость, предположили журналисты. В ГУ МЧС по региону вызовов о происшествии не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на северо-востоке Москвы в отделении «Почты России» произошел взрыв. Выяснилось, что в одной из посылок задымилась бракованная страйкбольная граната, писали СМИ. Инцидент произошел на улице Летчика Бабушкина, уточнили авторы публикации.

До этого ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявляло, что три человека пострадали во время взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи. Раненые были госпитализированы. По данным ведомства, погибших в результате инцидента не было. Несущие конструкции здания не повредились. Ликвидацией последствий занимались 23 человека и восемь единиц техники.

Кроме того, Telegram-канал «112» информировал, что в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По его данным, мощный хлопок произошел в микрорайоне Сортировочный. Взорвался изолятор на линии электропередачи на 110 киловольт, констатировали журналисты.