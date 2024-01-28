Жителей рухнувшей пятиэтажки в Ростове-на-Дону поселят в школе Для жителей пятиэтажки в Ростове-на-Дону открыли пункт временного размещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На место частичного обрушения дома в Ростове-на-Дону отправили несколько автобусов, сообщает Telegram-канал 161.ru. Также для граждан подготовили пункт временного размещения в одной из школ.

Уточняется, что жители получат временное место проживания в 82-й школе. По последней информации, число эвакуированных составляет 95 человек.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дому развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 80 человек. Затем это число увеличилось. При этом дом был отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки, а жильцы должны были получить компенсацию.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков сообщил, что в связи с обрушением стены в районе пятиэтажного здания в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По его словам, настоящее время составляют списки жителей, которым требуется временное жилье из маневренного фонда, а также рассматривается вопрос о выделении средств из областного бюджета для приобретения нового жилья для владельцев недвижимости. Заместитель губернатора отметил, что в здании всего 156 жилых помещений, официально зарегистрированы 247 человек.