Жителей российской деревни оставили без тепла в 40-градусный мороз Жители деревни в Красноярском крае остались без тепла в 40-градусный мороз

Фото: t.me/mchskrsk

Жители деревни Кузнецово в Красноярском крае остались без света и тепла в 40-градусный мороз, сообщил телеведущий и общественник Владислав Власов на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, люди уже вторые сутки сидят без отопления, а температура воздуха продолжает снижаться.

Драматическая ситуация складывается сейчас в деревне Кузнецово, микрорайон Заповедный в Красноярском крае. Это на Кузнецовском плато под Красноярском, Березовский район. Обращаются местные жители. Говорят, что они в 40-градусный мороз уже вторые сутки сидят без тепла и света. Температура снижается, — написал Власов.

Местные жители записали видеообращение и рассказали, что температура в домах составляет около 10 градусов, из-за чего они вынуждены ходить в верхней одежде и головных уборах. По их словам, региональные власти никак не решают проблему. Власов призвал правительство Красноярского края и Главное управление МЧС РФ по региону обратить внимание на ситуацию.

Аналогичная проблема ранее произошла в селе Калинино Республики Хакасия. В населенном пункте произошла авария, в результате которой в жилых домах пропало электричество и отопление. Местным жителям пришлось согреваться в международном аэропорту Абакан, куда они прибывали целыми семьями.