Пять жителей российского региона задержали за попытку подрыва отдела МВД Пять жителей Дагестана задержали за попытку подрыва отдела МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять жителей Республики Дагестан заподозрили в причастности к террористической деятельности, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Отмечается, что они хотели подорвать отдел МВД в Дербенте, одного из подозреваемых ликвидировали во время операции.

В Республике Дагестан задержаны члены террористического сообщества, готовившие вооруженное нападение на отдел полиции, — сказано в сообщении.

По данным следствия, пять человек приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств для вооруженного нападения и подрыва отдела МВД России по Дербенту. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

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