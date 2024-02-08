Жителей российского региона возмутили «лавки для интровертов» на остановках Мэрия Екатеринбурга оправдала маленькие скамейки на остановках рекламой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Екатеринбурга обратили внимание на маленькие лавочки на городских остановках, назвав их «лавками для интровертов», передает «Подъем». В мэрии ответили изданию, что остановочный навес совмещен с рекламной конструкцией и установка скамеек затруднит проход пассажиров, однако по окончании действия контракта ситуация изменится.

Остановочный навес совмещен с рекламной конструкцией и установлен в соответствии с действующим законодательством о рекламе. Площадка остановки «Алатырь» узкая, и установка дополнительной скамейки затруднит передвижение пассажиров. По окончании действия договора остановочный навес будет заменен на современный остановочный комплекс, — приводит издание ответ мэрии.

В мэрии добавили, что городская администрация рассмотрит вопрос установки скамеек исходя из требований безопасности. Также там будут учитываться технические возможности остановок.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный похитил из банка менее 1 млн рублей. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители опросили сотрудников банка и жителей соседних домов, проводятся оперативные мероприятия. Известно, что ограбление произошло незадолго до закрытия отделения банка, злоумышленник был вооружен предметом, похожим на пистолет.