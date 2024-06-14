Жителей российского региона призвали спуститься в укрытия МЧС: в Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Белгородской области объявлена ракетная опасность, следует из сообщения регионального управления МЧС в Telegram-канале. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, — говорится в сообщении.

Также о ракетной опасности сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. Он также призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Такой сигнал прозвучал уже спустя 14 минут.

Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков также советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов тоже рекомендовал жителям укрыться в безопасном месте.

Тем временем в результате атаки украинского беспилотника остались без света несколько населенных пунктов Морозовского района Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, оперативные службы переподключают потребителей по резервной схеме. До этого Минобороны России ранее сообщило, что российские силы ПВО перехватили 87 БПЛА на территории РФ, 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.