Жителей российского региона предупредили об угрозе налета БПЛА МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Вознесеновке Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Опасность атаки беспилотниками объявили в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее областной центр попал под удар Вооруженных сил Украины.

РСЧС: внимание! Шебекинский городской округ, село Вознесеновка. Опасность атаки БПЛА, — говорится в сообщении.

Утром 9 мая ВСУ атаковали спальный район Белгорода. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы. Он уточнил, что повреждения получили 19 многоквартирных домов и один частный, есть прямые попадания. Полностью сгорели девять автомобилей.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотники ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями. Украинская армия попыталась атаковать российские регионы в ночное время.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией региона. По его данным, инцидент произошел в Клинцовском районе. Он сообщил, что пострадавших и разрушений нет.