Жителей российского региона предупредили об угрозе атаки БПЛА Гусев: угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотников введен в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии боеготовности, отметил он.

Уважаемые жители Воронежской области, внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — добавил глава области.

Ранее в пресс-службе Минобороны России информировали, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области. Дроны были сбиты российскими силами ПВО в течение 25 минут.

1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передавал, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам губернатора, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

В конце апреля Минобороны России предупреждало об ударе украинских войск по нескольким регионам РФ дронами самолетного типа. Тогда атаку отразили дежурные средства ПВО. Они сбили два БПЛА над Курской и еще один — над Белгородской областью.