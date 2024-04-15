Жителей российского региона предупредили об опасности атаки БПЛА В Воронежской области объявлена опасность удара дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны приведены в готовность. Власти попросили жителей сохранять спокойствие.

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Внимание! Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — написал губернатор.

В региональном управлении МЧС посоветовали жителям не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем, кто на улице, рекомендовано дождаться отбоя угрозы в ближайшем здании, подъезде, парковке или подземном переходе.

Ранее губернатор Гусев сообщил, что после схода снега в Воронежской области стали находить десятки БПЛА. По его словам, большая часть дронов, летящих через территорию области, подавляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сообщения о находках поступают практически каждые сутки, уточнил он.

Тем временем в Токмаке Запорожской области завершились аварийно-спасательные работы, организованные после атаки ВСУ 13 апреля. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, в результате ударов погибли 16 мирных жителей, в том числе трое детей.