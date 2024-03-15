Жителей российского региона предупредили о воздушной опасности Артамонов: в Липецкой области введен режим воздушной опасности из-за БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, вблизи территории области замечены беспилотники, все силы и средства приведены в боевую готовность.

Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, — написал Артамонов.

Он призвал местных жителей следить за обновлением информации об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

Утром в пятницу, 15 марта, Минобороны РФ сообщило о предотвращении ночных атак ВСУ на Белгородскую и Калужскую области. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников и два реактивных снаряда РСЗО БМ-21 «Град».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь отмечал, что российские силы ПВО ночью подавили четыре беспилотника над территорией региона. По его словам, инцидент произошел в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером стало известно об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, дрон самолетного типа ликвидировали дежурными средствами ПВО около 22:40 мск.