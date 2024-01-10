Жителей российского региона предупредили о тридемии Врач Токарев: тридемия не обошла стороной ЯНАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ямало-Ненецкий автономный округ находится под угрозой распространения тридемии — эпидемии сразу трех вирусных заболеваний, заявил главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев. По его словам, которые приводит портал «Север-Пресс», в январе число заболевших может увеличиться.

Увы, нас это явление также не обошло стороной. В первую очередь это грипп, коронавирус (пока преимущественно подварианты BA) и ряд других возбудителей ОРВИ, — объяснил врач.

Токарев пояснил, что процесс начался еще до Нового года и продолжится с возвращением ямальцев в регион после новогодних праздников. При этом специалист предостерег ямальцев от самолечения и заявил, что назначить правильную терапию при вирусных заболеваниях может только врач.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций, необходимо больше гулять. Специалист подчеркнул, что при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему и не столкнуться с обострениями хронических заболеваний.

Профессор Петр Чумаков в свою очередь допустил, что в ближайшие пару недель может произойти спад заболеваемости COVID-19 и гриппом. Эксперт уточнил, что за это время повысится коллективный иммунитет. По его мнению, весной эпидемий данных заболеваний ожидать не следует.