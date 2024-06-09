Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он также рекомендовал гражданам укрыться в подвале. В 10:15 глава региона сообщил об окончании тревоги.

Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — отметил он.

Накануне несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По словам главы региона, пострадавших нет, повреждены дома и постройки, временно без света остались жители села Петровка. Сообщалось об отсутствии связи в селах Солохи и Орловка.

Также Гладков заявил, что украинские дроны сбросили три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения. По словам главы региона, при атаке никто из местных жителей не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель КамАЗа не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.