Жителей российского региона предупредили о погодной опасности Гидрометцентр: в Подмосковье введен «желтый» уровень опасности погоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Подмосковье до 18:00 воскресенья, 23 июня, говорится на сайте Гидрометцентра России. Меры введены в связи с грозой. Ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха установится на отметке в 21–23 градуса тепла.

Помимо этого, второй уровень опасности погоды также объявили в Белгородской, Курской, Брянской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Воронежской и Орловской областях. Сильных осадков и гроз на территории ЦФО не прогнозируется.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что июнь стал самым дождливым месяцем в истории наблюдений за погодными условиями. Он объяснил, что это связано с переносом теплых и влажных воздушных масс из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики. В результате температура воздуха в Москве была на три градуса выше климатической нормы, то есть оказалась июльской, уточнил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что следующая неделя в столице будет достаточно прохладной. В среднем в дневные часы воздух будет прогреваться до 18–24 градусов. По данным центра «Фобос» в Москве 24 июня в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — 13–15 градусов со знаком плюс. Днем — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер северный, умеренный.